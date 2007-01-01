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Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный - фото 1Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный - фото 2

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный

Артикул: CH-062-306
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина345 мм
  • Ширина210 мм
  • Высота95 мм
  • Материалкерамика
  • Цветкрасный
  • Формафигурная

Отзывы

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Товар в корзине

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный
Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде лобстера, керамика, 210 мм, красный
от 14 900
16 300 ₽
В корзине

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