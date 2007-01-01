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Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый - фото 1Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый - фото 2Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый - фото 3

Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый

Артикул: CH-062-295
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота170 мм
  • Диаметр260 мм
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

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Емкость для закусок, «Ро Дизайн Бай Эрбиси», в виде краба, фарфор, 130 мл, 17 см, коричневый
от 7 060
7 690 ₽
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