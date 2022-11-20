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Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 1Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 2Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 3Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 4Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 5Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 6Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 7Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - фото 8

Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки

26 оценокХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Глубина620 мм
  • Вес5,4 кг
  • Материал каркасадерево
  • Материал сиденьяткань
  • Цветбежевый

Популярные варианты обивки

Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете Слоновая костьСлоновая кость
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 0909
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете LilacLilac
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете CreamCream
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 666666
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 0404
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете ecruecru
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете chocolatechocolate
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 1414
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 88
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 4141
Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки - обивка в цвете 2626
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Отзывы о товаре

Стул Маллин, велюр бежевый, черные ножки — выполненные заказы

Фотография товара Стул Маллин, спинка-шенилл Ontario jaffa orange, Velutto 07, цвет ножек-белый от компании ChiedoCover.Стул Маллин, спинка-шенилл Ontario jaffa orange, Velutto 07, цвет ножек-белыйФотография товара Cтул Маллин, велюр жёлтый, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Cтул Маллин, велюр жёлтый, цвет ножек-светлый орех Фотография товара Стул Маллин, велюр персик, ножки бук от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр персик, ножки букФотография товара Стул Маллин, велюр светлый персик, ножки бук от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр светлый персик, ножки букФотография товара Стул Маллин, бежевый велюр, цвет ножек-светлый орех от компании ChiedoCover.Стул Маллин, бежевый велюр, цвет ножек-светлый орехФотография товара Стул Маллин, велюр пурпурный, цвет ножек-старинный орех от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр пурпурный, цвет ножек-старинный орехФотография товара Стул Маллин, велюр бежевый, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр бежевый, цвет ножек-органикаФотография товара Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венге от компании ChiedoCover.Cтул Маллин, велюр серо-голубой, цвет ножек-венгеФотография товара Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, UNO Violet, цвет ножек-органикаФотография товара Стул Маллин, велюр Dream desert, ножки органика от компании ChiedoCover.Стул Маллин, велюр Dream desert, ножки органика
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