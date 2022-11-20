Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Высота850 мм
- Высота до сиденья470 мм
- Глубина620 мм
- Вес5,4 кг
- Материал каркасадерево
- Материал сиденьяткань
- Цветбежевый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Стул Хит 20мм с пюпитром, жаккард
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
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