Фотография Декоративная подушка Тедди, серая от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Тедди, серая

4.3
Оптовая цена
от 650 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
В корзину Купить сейчас
Быстрый заказ
Декоративная подушка Тедди, серая
Декоративная подушка Тедди, серая
Итоговая сумма уточняется менеджером

и принять условия Политики конфиденциальности

Сообщите мне о снижении цены Предложить свою цену

О товаре

Все характеристики

Ваша оценка:

Голос учтен

Коммерческое предложение

Скачайте предложение по этому товару

Декоративная подушка Тедди, серая

4.3
650 ₽
В корзинуКупить сейчас
Предыдущий товар в категории Декоративная подушка Нелла, черная
Декоративная подушка Нелла, черная
Следующий Декоративная подушка Белла, синий
Декоративная подушка Белла, синий

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина500 мм
  • Цветсерый
  • Материалвелюр

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стол Лофт Ларисса, произведённого компанией ChiedoCover
11 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Лофт Ларисса
Настоящее фото товара Махровая простынь бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.2
Махровая простынь бордовая
Настоящее фото товара Стул Кроссбэк белый/ голубой, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Кроссбэк белый/ голубой
Настоящее фото товара Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические, произведённого компанией ChiedoCover-26%
4 890 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
4.7
Полукресло Огаста фиолетовый, комбинированный, ножки металлические
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ТУ-5.1, произведённого компанией ChiedoCover
12 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Тележка для уборки, ТУ-5.1
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ПО ТУ 1, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для уборки, ПО ТУ 1
Настоящее фото товара Тележка для уборки, ПО ТУ 2, произведённого компанией ChiedoCover
14 890 ₽
Оптовая цена
4.8
Тележка для уборки, ПО ТУ 2
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 13.2, произведённого компанией ChiedoCover
11 090 ₽
Оптовая цена
5
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 13.2
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Тележка для перевозки и хранения белья, ТБ 14.4
Настоящее фото товара Декоративная подушка Нелла, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
490 ₽
Оптовая цена
4.5
Декоративная подушка Нелла, черная

Другие товары из раздела

Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
27 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Гриль мангал AHOS UNO
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS UNO+, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
39 900 ₽
Оптовая цена
4.2
Гриль мангал AHOS UNO+
Настоящее фото товара Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
49 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Костровая чаша барбекю AHOS FIRE PIT 600
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS SPHERE, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
94 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS SPHERE
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
97 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Гриль мангал AHOS OLYMPIC 750 LOW
Настоящее фото товара Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
159 900 ₽
Оптовая цена
4.6
Гриль мангал AHOS BIG SPHERE LOW
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с полкой для бумаг, произведённого компанией ChiedoCover
2 050 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул Хит 25мм с полкой для бумаг
Настоящее фото товара Стул Офисный с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
3 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Офисный с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
2 450 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 25мм с пюпитром
Настоящее фото товара Стул Сахара 25мм с откидным столиком, произведённого компанией ChiedoCover
2 500 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Сахара 25мм с откидным столиком