Фотография Декоративная подушка Ламбре, ромб от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
Новинка

Декоративная подушка Ламбре, ромб

4.9
Оптовая цена
от 750 ₽
При покупке от 3 штОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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Декоративная подушка Ламбре, ромб
Декоративная подушка Ламбре, ромб
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Декоративная подушка Ламбре, ромб

4.9
750 ₽
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина500 мм
  • Цветсерый
  • Материалвелюр

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