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Настоящее фото товара Комплект мебели Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
Комплект мебели Лофт
35 оценок
47 72010
52 690 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Комплект мебели Лофт производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Комплект мебели Лофт производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Комплект мебели Лофт производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Комплект мебели Лофт производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Комплект мебели Лофт производства ChiedoCover
Распродажа

Комплект мебели Лофт

Артикул: CH-005-974
35 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Состав комплекта: Стол Лофт-4, Стул Лофт-6, Диван лофт Фирст, Фитостойка Этель папоротник Тотто:

Стол Лофт-4:

Каркас: сталь
Столешница: массив сосны
Размеры: 1500х800х750 мм
Производство: Россия

Стул Лофт-6:

Материал: массив сосны
Каркас: сталь
Размеры: 450х450х850 мм
Производство: Россия

Диван лофт Фирст:

Каркас: Металл
Обивка: искусственная кожа
Глубина: 650 мм
Высота: 1280 мм
Ширина: 820 мм
Высота сиденья: 420 мм

Фитостойка Этель папоротник Тотто:

Размеры: 1200х1200х200 мм
Размеры могут быть индивидуальны


Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаВарианты Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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Варианты каркаса - Покрытие

Комплект мебели Лофт - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете ШампаньШампань
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете БронзаБронза
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете ТитанТитан
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете СереброСеребро
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете ПиранПиран
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Комплект мебели Лофт - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная

Варианты деревянных поверхностей - Покрытие: Сосна

Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Золото 1036 Эмаль Золото 1036
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Шампань 1035Эмаль Шампань 1035
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Красное дерево 8015Эмаль Красное дерево 8015
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Шоколадный 8017 Эмаль Шоколадный 8017
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Коричневый 8016Эмаль Коричневый 8016
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Черный 9005Эмаль Черный 9005
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Серебро 9007Эмаль Серебро 9007
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Серебро 9006Эмаль Серебро 9006
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Кремовый 9001Эмаль Кремовый 9001
Комплект мебели Лофт - в цвете Эмаль Белый 9003 Эмаль Белый 9003
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех Материал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Комплект мебели Лофт - в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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