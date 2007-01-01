Характеристики товара
Описание
Состав комплекта: Стол Лофт-4, Стул Лофт-6, Диван лофт Фирст, Фитостойка Этель папоротник Тотто:
Стол Лофт-4:
Каркас: сталь
Столешница: массив сосны
Размеры: 1500х800х750 мм
Производство: Россия
Стул Лофт-6:
Материал: массив сосны
Каркас: сталь
Размеры: 450х450х850 мм
Производство: Россия
Диван лофт Фирст:
Каркас: Металл
Обивка: искусственная кожа
Глубина: 650 мм
Высота: 1280 мм
Ширина: 820 мм
Высота сиденья: 420 мм
Фитостойка Этель папоротник Тотто:
Размеры: 1200х1200х200 мм
Размеры могут быть индивидуальны
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет