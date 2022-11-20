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          Комплект мебели Лофт

          4.4
          Оптовая цена
          от 47 720 ₽52 690 ₽
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          Комплект мебели Лофт
          Комплект мебели Лофт
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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Состав комплекта: Стол Лофт-4, Стул Лофт-6, Диван лофт Фирст, Перегородка-кашпо Concept wood

          Стол Лофт-4:

          Каркас: сталь
          Столешница: массив сосны
          Размеры: 1500х800х750 мм
          Производство: Россия

          Стул Лофт-6:

          Материал: массив сосны
          Каркас: сталь
          Размеры: 450х450х850 мм
          Производство: Россия

          Диван лофт Фирст:

          Каркас: Металл
          Обивка: искусственная кожа
          Глубина: 650 мм
          Высота: 1280 мм
          Ширина: 820 мм
          Высота сиденья: 420 мм

          Перегородка-кашпо Concept wood:

          Размеры: 1200x1200x270 мм
          Размеры могут быть индивидуальны
          Растения не входят в стоимость


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          Варианты покрытия

          Сосна Морилка ВенгеСосна Морилка ВенгеСосна Морилка Старинный орехСосна Морилка Старинный орехСосна Морилка Красное деревоСосна Морилка Красное деревоСосна Морилка Светлый орехСосна Морилка Светлый орехСосна Морилка НатуральныйСосна Морилка НатуральныйСосна Морилка Органика белыйСосна Морилка Органика белыйБук Морилка ВенгеБук Морилка ВенгеБук Морилка Старинный орехБук Морилка Старинный орехБук Морилка Красное деревоБук Морилка Красное деревоБук Морилка Светлый орехБук Морилка Светлый орехБук Морилка НатуральныйБук Морилка НатуральныйБук Морилка Органика белыйБук Морилка Органика белый

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