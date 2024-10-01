Товар в корзине. Перейти
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м - фото 1

Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

Артикул: CH-067-208
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Фотография товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Royal Grandeur пластик, 250
Фотография товара Ель Royal Grandeur пластик, 250 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина3000 мм
  • Высота500 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбежевый, белый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Настоящее фото товара Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

8
New
Настоящее фото товара Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м

13
New
Настоящее фото товара Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

9
New
Настоящее фото товара Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м

8
New
Настоящее фото товара Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м

11
New
Настоящее фото товара Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Люминесценс, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 390
Оптовая цена

Занавес Люминесценс, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1 м

7
New
Настоящее фото товара Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м

5
New
Настоящее фото товара Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 790
Оптовая цена

Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м

14
New
Настоящее фото товара Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
14 690
Оптовая цена

Занавес Флоу, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м

7

С этим товаром покупают

Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W

33
New
Фотография товара Фикса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фикса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Фикса

5
Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49016
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W

46
Настоящее фото товара Ель Снежная Королева стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от233 990

Ель Снежная Королева стекло

10
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W

41
Настоящее фото товара Ель Черный Кристалл пластик, 230, произведённого компанией ChiedoCover
от232 890

Ель Черный Кристалл пластик, 230

12
Распродажа
Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от16 1901
16 290 ₽Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2720-CL Odisey LED 108W

31
New
Фотография товара Елка настольная Лунд от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Елка настольная Лунд, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Елка настольная Лунд

11
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1102-CL Solo LED*70W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1102-CL Solo LED*70W, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1102-CL Solo LED*70W

40
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат стекло, 230, произведённого компанией ChiedoCover
от346 790

Ель Красный Бархат стекло, 230

12

Другие товары из раздела гирлянды

New
Настоящее фото товара Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

13
New
Настоящее фото товара Бахрома Флэр, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Флэр, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м

14
New
Настоящее фото товара Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м

15
New
Настоящее фото товара Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Бахрома Вейв, прозрачный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

10
New
Настоящее фото товара Бахрома Вейв, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена

Бахрома Вейв, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м

5
New
Настоящее фото товара Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м, произведённого компанией ChiedoCover
33 990
Оптовая цена

Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м

6
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайн, белый провод, белый, с мерцанием, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена

Гирлянда Лайн, белый провод, белый, с мерцанием, 10 м

5
New
Настоящее фото товара Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Каскад, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 2х1 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Занавес Каскад, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 2х1 м

11

Товар в корзине

Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
2 890
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2862-CL Rondi LED 264W

33
New
Фотография товара Фикса от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Фикса, произведённого компанией ChiedoCover
от1 990
Оптовая цена

Фикса

5
Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49016
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2801-PL Bloom LED 108W

46
Настоящее фото товара Ель Снежная Королева стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от233 990

Ель Снежная Королева стекло

10