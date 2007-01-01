Гирлянды

ЛюстрыБра и подсветкаПодвесные светильникиНакладные светильникиТреки и спотыВстраиваемые светильникиТоршерыСветодиодные LED светильникиТрековые системыНастольные светильникиУличное освещениеГирляндыПолучить прайс-лист
Оптовый прайс

Отправим ВКонтакте или на почту

Получить прайс-лист
Получите полный прайс-лист категории Гирлянды
На почту
Вконтакте

Нажмите на кнопку и разрешите нам отправку сообщений, чтобы мы могли прислать вам ссылку на скачивание

Получить в сообщении ВК
Сначала популярные
Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые

Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветныеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
4 290
Оптовая цена
14

Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные

Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светомНастоящее фото товара Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
1 990
Оптовая цена
10

Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом

Настоящее фото товара Ретро гирлянда Золото Эдисона, 20 ламп, экстра теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена
10

Ретро гирлянда Золото Эдисона, 20 ламп, экстра теплые белые

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Ретро Стиль, 20 дымчатых ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
4 590
Оптовая цена
6

Гирлянда из лампочек Ретро Стиль, 20 дымчатых ламп, теплые белые

Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых лампНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых ламп, произведённого компанией ChiedoCover
1 590
Оптовая цена
5

Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых ламп

Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светомНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
3 190
Оптовая цена
8

Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светом

Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечениемНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением, произведённого компанией ChiedoCover
5 190
Оптовая цена
9

Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением

Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светомНастоящее фото товара Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена
10

Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда Лампочки - Ягодная Карамель, 16 разноцветных ламп, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
6

Светодиодная гирлянда Лампочки - Ягодная Карамель, 16 разноцветных ламп

Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочекНастоящее фото товара Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочек, произведённого компанией ChiedoCover
1 090
Оптовая цена
12

Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочек

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
2 090
Оптовая цена
6

Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом

Настоящее фото товара Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
2 190
Оптовая цена
9

Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом

Гирлянда из лампочек Ретро, 20 ламп, теплые белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Ретро, 20 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена
12

Гирлянда из лампочек Ретро, 20 ламп, теплые белые

Гирлянда из лампочек Мона 20 ламп, холодные белыеНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Мона 20 ламп, холодные белые, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Мона 20 ламп, холодные белые

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Карнавал Пастель, 20 ламп, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена
5

Гирлянда из лампочек Карнавал Пастель, 20 ламп, разноцветные

Настоящее фото товара Ретро - гирлянда Баночки, 10 ламп с экстра теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
14

Ретро - гирлянда Баночки, 10 ламп с экстра теплым белым светом

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Mercury, 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена
13

Гирлянда из лампочек Mercury, 10 ламп, теплые белые

Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Satellite, 10 ламп, теплые белые, произведённого компанией ChiedoCover
2 490
Оптовая цена
9

Гирлянда из лампочек Satellite, 10 ламп, теплые белые

Настоящее фото товара Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена
13

Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные

Светодиодная гирлянда-бахрома Shining Stars 1.20.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда-бахрома Shining Stars 1.20.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена
5

Светодиодная гирлянда-бахрома Shining Stars 1.20.8 м

Светодиодная гирлянда Тающие Сосульки 8 шт, 28 смНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Тающие Сосульки 8 шт, 28 см, произведённого компанией ChiedoCover
3 090
Оптовая цена
6

Светодиодная гирлянда Тающие Сосульки 8 шт, 28 см

Гирлянда из лампочек Ludovico, 8 ламп с теплым белым светомНастоящее фото товара Гирлянда из лампочек Ludovico, 8 ламп с теплым белым светом, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена
15

Гирлянда из лампочек Ludovico, 8 ламп с теплым белым светом

Настоящее фото товара Гирлянда Сетка 2*3 м, 384 теплых белых LED ламп, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена
8

Гирлянда Сетка 2*3 м, 384 теплых белых LED ламп

Настоящее фото товара Гирлянда Свечи Мерцающий огонь 10 ламп на клипсах, произведённого компанией ChiedoCover
1 890
Оптовая цена
5

Гирлянда Свечи Мерцающий огонь 10 ламп на клипсах

Гирлянда Свечи Valence, 16 свечей на клипсахНастоящее фото товара Гирлянда Свечи Valence, 16 свечей на клипсах, произведённого компанией ChiedoCover
4 690
Оптовая цена
8

Гирлянда Свечи Valence, 16 свечей на клипсах

Светодиодная гирлянда на батарейках Сердечки 1.2 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Сердечки 1.2 м, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
10

Светодиодная гирлянда на батарейках Сердечки 1.2 м

Светодиодный занавес Quality Light 2*2 мНастоящее фото товара Светодиодный занавес Quality Light 2*2 м, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
5

Светодиодный занавес Quality Light 2*2 м

Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 690
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 м

Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 мНастоящее фото товара Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена
7

Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м

Светодиодная бахрома Снежинки КристаллНастоящее фото товара Светодиодная бахрома Снежинки Кристалл, произведённого компанией ChiedoCover
3 590
Оптовая цена
9

Светодиодная бахрома Снежинки Кристалл

Настоящее фото товара Светодиодная гирлянда шарики Воздушный Ноктюрн на батарейках 1 м, произведённого компанией ChiedoCover
490
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда шарики Воздушный Ноктюрн на батарейках 1 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
8

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м

Настоящее фото товара Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м, произведённого компанией ChiedoCover
11 990
Оптовая цена
8

Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 290
Оптовая цена
8

Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена
11

Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м

Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсахНастоящее фото товара Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсах, произведённого компанией ChiedoCover
3 690
Оптовая цена
9

Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсах

Светодиодная гирлянда на батарейках Птицы Раффаэли 1.4 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Птицы Раффаэли 1.4 м, произведённого компанией ChiedoCover
790
Оптовая цена
7

Светодиодная гирлянда на батарейках Птицы Раффаэли 1.4 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Нежные Воздушные Шарики 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Нежные Воздушные Шарики 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
990
Оптовая цена
11

Светодиодная гирлянда на батарейках Нежные Воздушные Шарики 1.8 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Красные Розы, 2.1 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Красные Розы, 2.1 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
12

Светодиодная гирлянда на батарейках Красные Розы, 2.1 м

Светодиодная гирлянда на батарейках Forest Friends, 1.8 мНастоящее фото товара Светодиодная гирлянда на батарейках Forest Friends, 1.8 м, произведённого компанией ChiedoCover
1 190
Оптовая цена
15

Светодиодная гирлянда на батарейках Forest Friends, 1.8 м

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют