Гирлянда из лампочек Big Circus 10 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Circus 10 ламп, разноцветные
Гирлянда Ретро Лампочки 10 ламп с теплым белым светом
Ретро гирлянда Золото Эдисона, 20 ламп, экстра теплые белые
Гирлянда из лампочек Ретро Стиль, 20 дымчатых ламп, теплые белые
Светодиодная гирлянда Лампочки Ютта на батарейках, 10 теплых белых ламп
Гирлянда из лампочек Фонарики, 10 ламп с экстра теплым белым светом
Гирлянда из лампочек Маскарад, 20 разноцветных ламп с холодным белым свечением
Ретро гирлянда Glow Party 10 прозрачных лампочек с экстра теплым белым светом
Светодиодная гирлянда Лампочки - Ягодная Карамель, 16 разноцветных ламп
Ретро гирлянда на батарейках Glow 5 янтарных лампочек
Гирлянда из лампочек Лофтус 10 дымчатых ламп с теплым белым светом
Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом
Гирлянда из лампочек Ретро, 20 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Мона 20 ламп, холодные белые
Гирлянда из лампочек Карнавал Пастель, 20 ламп, разноцветные
Ретро - гирлянда Баночки, 10 ламп с экстра теплым белым светом
Гирлянда из лампочек Mercury, 10 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Satellite, 10 ламп, теплые белые
Гирлянда из лампочек Neptune, 10 ламп, разноцветные
Светодиодная гирлянда-бахрома Shining Stars 1.20.8 м
Светодиодная гирлянда Тающие Сосульки 8 шт, 28 см
Гирлянда из лампочек Ludovico, 8 ламп с теплым белым светом
Гирлянда Сетка 2*3 м, 384 теплых белых LED ламп
Гирлянда Свечи Мерцающий огонь 10 ламп на клипсах
Гирлянда Свечи Valence, 16 свечей на клипсах
Светодиодная гирлянда на батарейках Сердечки 1.2 м
Светодиодный занавес Quality Light 2*2 м
Светодиодная гирлянда бахрома Снежинки Льдинки 1.05 мДоставкаот 2 дней по России и СНГ
Светодиодная штора Воздушные Снежинки 1.2*1.35 м
Светодиодная бахрома Снежинки Кристалл
Светодиодная гирлянда шарики Воздушный Ноктюрн на батарейках 1 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Помпончики 1.8 м
Светодиодный занавес Белые Снежинки 2*2 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Фламинго 1.8 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Шарики Brillantes, 1.35 м
Светодиодная гирлянда Китайские Фонарики - Шанхай 4.5 м
Гирлянда Cвечи на пульте 10 свечей на клипсах
Светодиодная гирлянда на батарейках Птицы Раффаэли 1.4 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Нежные Воздушные Шарики 1.8 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Красные Розы, 2.1 м
Светодиодная гирлянда на батарейках Forest Friends, 1.8 м
от 2 дней, по всей России и СНГ
на всю продукцию, скидки и акции
мебели и текстиля
Наличный и безаличный расчет, частичная оплата
Более 90% продукции мы производим сами
Готовая к отправке и индивидуальная продукция
Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня