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Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м - фото 1

Занавес Скайфол, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м

Артикул: CH-067-326
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина2000 мм
  • Высота1500 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый, прозрачный

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