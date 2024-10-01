Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина3000 мм
- Высота500 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбелый, прозрачный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Люминари, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Глоу, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Флэр, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, теплый белый, односторонний, 50 м
Дюралайт Флоу, белый, 100 м
Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х1.5 м
Бра светодиодное Вегас, алюминий
Ель Малахитовое Чудо пластик, 180
Светодиодная подвесная люстра с пультом V2787-PL Ello LED 120W
Ель Палисандр стекло, 230
Светильник потолочный светодиодный V1101-CL Solo LED*61W
Ель Малахитовое Чудо стекло, 210
Светодиодная подвесная люстра V2911-PL Lama LED 98W
Ёлка настольная Лунд, бежевый
Светильник потолочный светодиодный V1010-CL Silectra LED*70W
Ель Палисандр пластик, 230
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Люминесценс, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 10 м
Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м
Занавес Люминесценс, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 2х1 м
Занавес Скайфол, прозрачный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х1.5 м
Занавес Флоу, белый провод, белый, с мерцанием, 2х3 м