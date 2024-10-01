Товар в корзине. Перейти
Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м - фото 1

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м

Артикул: CH-067-305
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ
Фотография товара Светодиодная гирлянда-шарики Огоньки Олимпии 3.8 м, 20 теплых белых ламп, прозрачный ПВХ от компании ChiedoCover.
Следующий Ель Royal Grandeur пластик, 250
Фотография товара Ель Royal Grandeur пластик, 250 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина5000 мм
  • МатериалПВХ
  • Мощность220 Вт
  • Цветбелый, черный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

New
Настоящее фото товара Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

5
New
Настоящее фото товара Бахрома Глоу, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 890
Оптовая цена

Бахрома Глоу, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м

5
New
Настоящее фото товара Бахрома Каскад, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 790
Оптовая цена

Бахрома Каскад, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м

6
New
Настоящее фото товара Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м

5
New
Настоящее фото товара Гирлянда Радианс, черный провод, белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Гирлянда Радианс, черный провод, белый, без мерцания, 10 м

5
New
Настоящее фото товара Гирлянда Радианс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Гирлянда Радианс, черный провод, теплый белый, без мерцания, 10 м

8
New
Настоящее фото товара Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, белый, без мерцания, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
10 090
Оптовая цена

Светодиодная сеть Твинкл, черный провод, белый, без мерцания, 2х3 м

12
New
Настоящее фото товара Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 190
Оптовая цена

Занавес Каскад, прозрачный провод, белый, без мерцания, 2х1 м

5
New
Настоящее фото товара Занавес Радианс, белый провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Занавес Радианс, белый провод, белый, с мерцанием, 2х1.5 м

10

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ель Красный Бархат пластик, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от196 890

Ель Красный Бархат пластик, 180

7
Фотография товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W

32
Настоящее фото товара Ель Royal Grandeur пластик, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от125 790

Ель Royal Grandeur пластик, 180

9
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W

41
Настоящее фото товара Ель Малахитовое Чудо стекло, 210, произведённого компанией ChiedoCover
от287 690

Ель Малахитовое Чудо стекло, 210

5
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, черный, 5 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, черный, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, черный, 5 светильников

34
Настоящее фото товара Ель Красный Бархат стекло, 230, произведённого компанией ChiedoCover
от346 790

Ель Красный Бархат стекло, 230

12
Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 39014
19 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W

32
New
Фотография товара Мальмё настольная, настенная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мальмё настольная, настенная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 090
Оптовая цена

Мальмё настольная, настенная

11
Фотография товара Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от115 690
Оптовая цена

Люстра каскадная Вегас, алюминий, 16 светильников

35

Другие товары из раздела гирлянды

New
Настоящее фото товара Бахрома Люминари, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Бахрома Люминари, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м

13
New
Настоящее фото товара Бахрома Фликер, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 990
Оптовая цена

Бахрома Фликер, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м

7
New
Настоящее фото товара Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
3 990
Оптовая цена

Бахрома Каскад, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

15
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 490
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м

11
New
Настоящее фото товара Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м

14
New
Настоящее фото товара Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 590
Оптовая цена

Гирлянда Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 10 м

5
New
Настоящее фото товара Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 10 м, произведённого компанией ChiedoCover
2 690
Оптовая цена

Гирлянда Твинкл, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 10 м

14
New
Настоящее фото товара Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м, произведённого компанией ChiedoCover
7 490
Оптовая цена

Светодиодная сеть Гэлакси, черный провод, теплый белый, без мерцания, 2х2 м

9
New
Настоящее фото товара Занавес Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 2х1.5 м, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Занавес Лайт, белый провод, белый, без мерцания, 2х1.5 м

6
New
Настоящее фото товара Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м, произведённого компанией ChiedoCover
13 890
Оптовая цена

Занавес Рэйн, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х3 м

10

Товар в корзине

Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м
Гирлянда с шариками Муншайн, черный провод, белый, 5 м
3 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Ель Красный Бархат пластик, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от196 890

Ель Красный Бархат пластик, 180

7
Фотография товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Светодиодный настенный светильник V2760-WL Krit LED 29W

32
Настоящее фото товара Ель Royal Grandeur пластик, 180, произведённого компанией ChiedoCover
от125 790

Ель Royal Grandeur пластик, 180

9
Фотография товара Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Светильник потолочный светодиодный V1050-CL Brass LED*57W

41