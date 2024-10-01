Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина2000 мм
- Высота1500 мм
- МатериалПВХ
- Мощность220 Вт
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Бахрома Люминари, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Люминари, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Флэр, черный провод, белый, с мерцанием, 3x0.5 м
Бахрома Флэр, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Твинкл, белый провод, теплый белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Флоу, прозрачный провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Вейв, прозрачный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Белт Лайт Стардаст, белый провод, 20 см, 10 м
Занавес Флоу, белый провод, белый, с мерцанием, 2х3 м
Ель Черный Кристалл стекло, 230
Светодиодный потолочный светильник с пультом V2850-CL Rita LED 80W
Сани Эребрю, новогодний декор, бежевый
Светодиодная люстра на штанге V5080-CL Arista
Ель Красный Бархат пластик, 180
Светодиодный подвесной светильник с пультом V2890-PL Novas LED 108W
Мальмё настольная, настенная
Люстра каскадная Вегас, коричневая, 14 светильников
Ель Малахитовое Чудо пластик, 210
Подвесной светильник Паркер круглый, LED, венге
Бахрома Люминари, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Шиммер, белый провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.5 м
Бахрома Твинкл, белый провод, белый, с мерцанием, 3x0.9 м
Бахрома Каскад, белый провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Комет, черный провод, теплый белый, без мерцания, 3x0.9 м
Бахрома Гэлакси, черный провод, белый, без мерцания, 3x0.9 м
Гибкий неон Старлайн, 08х16 мм, белый, односторонний, 50 м
Гирлянда Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 10 м
Занавес Комет, черный провод, теплый белый, с мерцанием, 2х3 м
Занавес Лайт, белый провод, теплый белый, без мерцания, 2х1.5 м