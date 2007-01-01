Характеристики товара
Описание
Грета Адалина — выразительный свет в стиле лофт. Светильник выполнен в выразительном лофт-стиле и сочетает в себе чёрный металлический корпус и оригинальный плафон в форме вытянутой капли, выполненный из золотистой металлической сетки. Такая конструкция создаёт необычную игру света и тени. Светильник предназначен для одной лампы с цоколем E27 мощностью до 60 Вт. Он подходит как для ламп накаливания, так и для светодиодных источников. Освещает площадь до 3 кв.м и крепится на стену с помощью монтажной планки. Этот светильник станет отличным выбором для оформления спальни, кухни, гостиной, прихожей или кафе. Он особенно хорошо впишется в интерьеры в стиле лофт, индустриальный или современный минимализм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Глубина150 мм
- Высота340.5 мм
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки160 мм
- Высота упаковки220 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки0.65 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики360*160*220
- Изделия стопируютсяНет