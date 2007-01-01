Характеристики товара
Описание
Светильник настенный светодиодный Финн Келли минимализм и функциональность в одном решении. Выполнен в современном минималистичном дизайне, который идеально подойдет для любого интерьера. Треугольная форма плафона из акрила и плавные линии корпуса придают светильнику легкость и элегантность. Матовая черная поверхность корпуса и плафона создает мягкое и равномерное освещение, не раздражающее глаза, делая его универсальным для различных помещений. Оснащен LED лампой мощностью 5 Вт, что позволяет эффективно освещать площадь до 3 кв.м. Степень защиты IP65 позволяет использовать его в ванных комнатах и на других влажных участках, защищая от пыли и водяных брызг. Будет прекрасным дополнением в домашнем интерьере гостиной, прихожей, ванной комнаты и туалета, а также идеально подходит для использования в гостиницах, кафе или загородных домах, добавляя нотки современности и стиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина70 мм
- Глубина225 мм
- Высота185 мм
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки195 мм
- Высота упаковки85 мм
- Глубина упаковки235 мм
- Вес упаковки0.93 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики235*195*85
- Изделия стопируютсяНет