Банкетка Акамбаро
14 950 ₽
ширина 100 см
глубина 40 см
высота 42 см
Материал: металл, полиэстер
Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
Стул Tolix Wood со спинкой барный Красный глянцевый
Стул Tolix Soft барный Серебристый
Стул Tolix Soft барный Черный матовый
Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Красный глянцевый
Стул Tolix Wood барный Аквамарин
Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
Столешница 1200х600 металлокерамика
Столешница 1200х700 металлокерамика