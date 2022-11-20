Банкетка Акамбаро

10 оценок

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Банкетка Акамбаро

4.4
14 950 ₽
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Предыдущий товар в категории Пуф Айзерлон
Пуф Айзерлон
Следующий Пуф Аккерман
Пуф Аккерман

Характеристики товара

Описание

ширина 100 см

глубина 40 см

высота 42 см

Материал: металл, полиэстер

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Варианты каркаса

Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
КоричневаяКоричневая
221/21 черный221/21 черный
Swedish beigeSwedish beige
BrownBrown
Старая розаСтарая роза
0505
1111
0606
КапучиноКапучино
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
LilacLilac
WhiteWhite
TEMPO 1TEMPO 1
TEMPO 9TEMPO 9
Montana 032Montana 032
Montana 216Montana 216
100100
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