Характеристики товара
Описание
ширина 180 см
глубина 45 см
высота 40 см
Материал: металл, натуральный дуб, подушка из ткани
Высота до сиденья 27 см
ширина 180 см
глубина 45 см
высота 40 см
Материал: металл, натуральный дуб, подушка из ткани
Высота до сиденья 27 см
Пуф-банкетка Луго
Пуф Авадхара
Банкетка Адрасман
Пуф Айзерлон
Банкетка Акамбаро
Пуф Аккерман
Банкетка Алагуела
Банкетка Алегрете
Банкетка Аликанте
Банкетка Brooklyn
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Зигзаг серый
Стул Хит 20мм - золото, Лабиринт бежевый
Стул Хит 20мм - золото, Старт серый
Люстра CL Грета Хром
Люстра подвесная Ровена белая
Торшер Ровена
Люстра подвесная Базель
Люстра подвесная Максвелл
Трибуна для выступлений - 1