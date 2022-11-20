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Банкетка лофт Абингтон - фото 1Банкетка лофт Абингтон - фото 2

Банкетка лофт Абингтон

9 оценок
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Характеристики товара

Описание

ширина 180 см

глубина 45 см

высота 40 см

Материал: металл, натуральный дуб, подушка из ткани

Высота до сиденья 27 см

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Варианты каркаса

Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете БелыйБелый
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете ТитанТитан
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете БронзаБронза
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете ШампаньШампань
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете СереброСеребро
Банкетка лофт Абингтон - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете КраснаяКрасная
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете БежевыйБежевый
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете BrownBrown
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете 0606
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете LilacLilac
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете WhiteWhite
Банкетка лофт Абингтон - обивка в цвете 100100
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