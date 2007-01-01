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Настоящее фото товара Банкетка Прайм, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Прайм
51 оценка
9 590
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Прайм - фото 1Банкетка Прайм - фото 2
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Банкетка Прайм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Банкетка Прайм производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Банкетка Прайм производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Банкетка Прайм

Артикул: CH-019-163
51 оценка
Основные характеристики
  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Материалвелюр
  • Цветоранжевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина400 мм
  • Материалвелюр
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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