Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1200 мм
- Ширина400 мм
- Материалвелюр
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет
Товар в реестре Минпромторга РФПодробнее
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.Подробнее о доставке и оплате
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