Характеристики товара
Описание
глубина 45 см
высота 45 см
ширина 150 см
Материал: металл, полиэстер
глубина 45 см
высота 45 см
ширина 150 см
Материал: металл, полиэстер
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