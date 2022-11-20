Банкетка Алегрете

14 оценок

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Банкетка Алагуела

Характеристики товара

Описание

глубина 45 см

высота 45 см

ширина 150 см

Материал: металл, полиэстер

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Варианты каркаса

Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
ЧерныйЧерный
БелыйБелый
Темный орехТемный орех
Красное деревоКрасное дерево
КоричневыйКоричневый
Коричневый светлыйКоричневый светлый
ТитанТитан
БронзаБронза
ШампаньШампань
СереброСеребро
ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

КраснаяКрасная
ЗеленыйЗеленый
БежевыйБежевый
221/21 черный221/21 черный
BrownBrown
0606
221/08 мальборо221/08 мальборо
MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
LilacLilac
WhiteWhite
100100
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