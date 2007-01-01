Характеристики товара
Описание
Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина990 мм
- Высота460 мм
- Вес9.5 кг
- Максимальная нагрузка80 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, серебряный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки480 мм
- Глубина упаковки200 мм
- Вес упаковки11.1 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Габариты упаковки для логистики1020
- Изделия стопируютсяНет