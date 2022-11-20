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Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро - фото 1Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро - фото 2Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро - фото 3Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро - фото 4Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро - фото 5Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро - фото 6

Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро

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Характеристики товара

Описание

Банкетка выполнена из нержавеющей стали, что делает конструкцию прочной и надежной. Обивка сиденья - велюр. Материал обладает особой прочностью и износоустойчивостью, приятный на ощупь, эластичный и теплый.

1 коробка / 1 шт.

Габариты: 102*48*20

Вес брутто: 11,1 кг.

Объем: 0,1

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Основные характеристики

  • Высота460 мм
  • Ширина990 мм
  • Глубина455 мм
  • Вес9.5 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкавелюр
  • Максимальная нагрузка80 кг
  • Цветсерый, серебряный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1020 мм
  • Высота упаковки480 мм
  • Глубина упаковки200 мм
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Вес упаковки11.10 кг

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