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Банкетка Ченто

Артикул: CH-050-416
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина700 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота430 мм
  • Профиль каркаса20х20 мм
  • Вес12.9 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Материал сиденьясосна
  • Страна изготовленияРоссия

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