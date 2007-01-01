Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Nootropic, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Nootropic, светло-коричневый
15 оценок
5 390
Банкетка Nootropic, светло-коричневый - фото 1Банкетка Nootropic, светло-коричневый - фото 2Банкетка Nootropic, светло-коричневый - фото 3Банкетка Nootropic, светло-коричневый - фото 4
NEW

Банкетка Nootropic, светло-коричневый

Артикул: CH-084-256
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Материалвелюр, дерево, массив
Характеристики товара

Описание

Банкетка незаменимый атрибут интерьера, она несет в себе как декоративную, так и широкую функциональную нагрузку.

Банкетка может использоваться, как:
прикроватная банкетка в изножье кровати, для складывания покрывала перед сном или одежды
банкетка для туалетного столика
банкетка в прихожей, на которую можно присесть и комфортно обуть обувь
посадочные места на маленькой кухне. Вместо кухонного дивана поставьте пару банкеток. Они легко задвигаются под стол и не занимают много места.
банкетка для посетителей торговых центров и магазинов. Разместите ее в примерочной или в торговом зале. На ней можно удобно отдохнуть или положить одежду/сумку
в офисах, салонах красоты, конференц залах, гостиницах и ресторанах. Здесь варианты использования этой чудо мебели безграничны
Обивка в ткани велюр привнесет классические нотки в интерьер.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота420 мм
  • Материалвелюр, дерево, массив
  • Цветсветло-коричневый

Параметры упаковки

  • Высота упаковки260 мм
  • Глубина упаковки350 мм
  • Вес упаковки4.60 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Вешало Air для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от15 090
Оптовая цена

Вешало Air для одежды

12
Настоящее фото товара Вешалка-плечики НВП-004 белая, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вешалка-плечики НВП-004 белая

15
Настоящее фото товара Вешалка-плечики ВП-002, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Вешалка-плечики ВП-002

6
Настоящее фото товара Вешало Madrid для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от11 190
Оптовая цена

Вешало Madrid для одежды

5
Настоящее фото товара Вешалка напольная Clam черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Clam черная

39
В наличии 10 шт.
Фотография товара Вешалка Daisy от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Daisy, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Вешалка Daisy

5
Фотография товара Вешало Samo для одежды от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешало Samo для одежды, произведённого компанией ChiedoCover
от17 490
Оптовая цена

Вешало Samo для одежды

5
Настоящее фото товара Вешалка-плечики с крючком, с перекладиной, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Вешалка-плечики с крючком, с перекладиной

13
Фотография товара Вешалка напольная Horns коричневый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Horns коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
от5 190
Оптовая цена

Вешалка напольная Horns коричневый муар

46
Настоящее фото товара Вешалка-плечики РВП-002Р, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вешалка-плечики РВП-002Р

8

