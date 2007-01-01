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Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый
26 оценок
13 69032
19 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 1Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 2Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 3Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 4Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 5Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 6Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 7Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый - фото 8
Распродажа

Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый

Артикул: CH-026-388
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота420 мм
  • Вес12.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый ножки из металла цвет золото

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота420 мм
  • Вес12.8 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1120 мм
  • Высота упаковки300 мм
  • Глубина упаковки400 мм
  • Вес упаковки14.2 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики1120
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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