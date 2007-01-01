Характеристики товара
Описание
Функциональная банкетка Сторми с ящиком для хранения станет прекрасным дополнением любого интерьера. Этот стильный предмет мебели сочетает в себе комфорт и практичность. Основание изготовлено из массива дерева, поэтому легко выдерживает нагрузку до 150 кг. Деревянные ножки оснащены накладками, которые защитят пол от царапин и лишнего шума при передвижении скамейки-пуфа. В качестве обивки мягкого сиденья использован качественный и износоустойчивый материал велюр - не подвержен деформации, прост в уходе и не растягивается даже при интенсивном использовании. Универсальная банкетка скамейка подойдет для гостиной, спальни, прихожей, торговых центров, магазинов, офисов, салонов красоты, конференц-залов, гостиниц и ресторанов. Может использоваться как прикроватная банкетка, мягкий стульчик для туалетного столика, посадочное место на маленькой кухне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина800 мм
- Высота425 мм
- Ширина сиденья800 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота посадочного места 425 мм
- Вес8.1 кг
- МатериалМДФ, велюр
- Материал каркасаМДФ
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки410 мм
- Вес упаковки8.90 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Изделия стопируютсяНет