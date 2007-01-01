Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый
8 оценок
9 390
Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый - фото 1Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый - фото 2Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый - фото 3Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый - фото 4Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый - фото 5Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый - фото 6
Банкетка Сторми, с ящиком, велюр, серый

Артикул: CH-084-187
8 оценок
Основные характеристики
  • Ширина400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота425 мм
  • Ширина сиденья800 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Функциональная банкетка Сторми с ящиком для хранения станет прекрасным дополнением любого интерьера. Этот стильный предмет мебели сочетает в себе комфорт и практичность. Основание изготовлено из массива дерева, поэтому легко выдерживает нагрузку до 150 кг. Деревянные ножки оснащены накладками, которые защитят пол от царапин и лишнего шума при передвижении скамейки-пуфа. В качестве обивки мягкого сиденья использован качественный и износоустойчивый материал велюр - не подвержен деформации, прост в уходе и не растягивается даже при интенсивном использовании. Универсальная банкетка скамейка подойдет для гостиной, спальни, прихожей, торговых центров, магазинов, офисов, салонов красоты, конференц-залов, гостиниц и ресторанов. Может использоваться как прикроватная банкетка, мягкий стульчик для туалетного столика, посадочное место на маленькой кухне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Глубина800 мм
  • Высота425 мм
  • Ширина сиденья800 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота посадочного места 425 мм
  • Вес8.1 кг
  • МатериалМДФ, велюр
  • Материал каркасаМДФ
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки240 мм
  • Высота упаковки410 мм
  • Вес упаковки8.90 кг
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

