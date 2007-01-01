Характеристики товара
Описание
Банкетка Taks это стильное и функциональное решение для современного интерьера. Обивка из ткани букле придает банкетке мягкий и уютный вид, добавляя интересный визуальный акцент в любое помещение. Ткань букле отличается износостойкостью и долговечностью, сохраняя свой эстетичный вид даже при активном использовании. Ножки оснащены мягкими накладками, защищающими напольное покрытие от повреждений.Эта модель выполнена в лаконичном стиле, который легко впишется как в минималистичные, так и в более классические интерьеры. Компактные размеры банкетки позволяют разместить её в прихожей, спальне или гостиной. Благодаря скрытому пространству под сиденьем, Taks помогает поддерживать порядок, предоставляя удобное место для хранения мелочей или текстиля.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1150 мм
- Глубина360 мм
- Высота410 мм
- Ширина сиденья115 мм
- Глубина сиденья36 мм
- Вес13.5 кг
- Материал каркасафанера, металл
- Допустимая нагрузка120
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкабукле
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки410 мм
- Высота упаковки420 мм
- Вес упаковки14.90 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Габариты упаковки для логистики1190
- Изделия стопируютсяНет