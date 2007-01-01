Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Taks с местом для хранения букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Taks с местом для хранения букле светло-серый
13 оценок
18 990
Банкетка Taks с местом для хранения букле светло-серый - фото 1Банкетка Taks с местом для хранения букле светло-серый - фото 2Банкетка Taks с местом для хранения букле светло-серый - фото 3
Банкетка Taks с местом для хранения букле светло-серый

Артикул: CH-080-831
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1150 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота410 мм
  • Ширина сиденья115 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Банкетка Taks это стильное и функциональное решение для современного интерьера. Обивка из ткани букле придает банкетке мягкий и уютный вид, добавляя интересный визуальный акцент в любое помещение. Ткань букле отличается износостойкостью и долговечностью, сохраняя свой эстетичный вид даже при активном использовании. Ножки оснащены мягкими накладками, защищающими напольное покрытие от повреждений.Эта модель выполнена в лаконичном стиле, который легко впишется как в минималистичные, так и в более классические интерьеры. Компактные размеры банкетки позволяют разместить её в прихожей, спальне или гостиной. Благодаря скрытому пространству под сиденьем, Taks помогает поддерживать порядок, предоставляя удобное место для хранения мелочей или текстиля.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1150 мм
  • Глубина360 мм
  • Высота410 мм
  • Ширина сиденья115 мм
  • Глубина сиденья36 мм
  • Вес13.5 кг
  • Материал каркасафанера, металл
  • Допустимая нагрузка120
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкабукле

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки410 мм
  • Высота упаковки420 мм
  • Вес упаковки14.90 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Габариты упаковки для логистики1190
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

