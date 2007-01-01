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Настоящее фото товара Вешалка напольная Клам черная, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Клам черная
39 оценок
3 590
Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Клам черная - фото 1

Вешалка напольная Клам черная

Артикул: CH-005-398
39 оценок
Основные характеристики
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

- Прекрасная вешалка в сдержанном классическом стиле;
- Очень устойчивая и вместительная;
- Идеально впишется в обстановку дома, офиса, магазина;
- Выполнена из металлической трубы, диаметром 38 мм; крючки 10 мм;
- Порошковое покрытие каркаса, стойкое к механическим воздействиям;
- Основание из металла, диаметром 350 мм;
- Толщина металлического основания - 25мм;
- Размер короны: 400х400х315 мм;
- Расстояние от основания до средних крючков: 785 мм;
- Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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