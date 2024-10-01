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Банкетка Сторми с ящиком, темно-синий - фото 1

Банкетка Сторми с ящиком, темно-синий

Артикул: CH-068-022
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Функциональная банкетка Сторми с ящиком для хранения станет прекрасным дополнением любого интерьера. Этот стильный предмет мебели сочетает в себе комфорт и практичность.

Основание изготовлено из массива дерева, поэтому легко выдерживает нагрузку до 150 кг. Деревянные ножки оснащены накладками, которые защитят пол от царапин и лишнего шума при передвижении скамейки-пуфа.

В качестве обивки мягкого сиденья использован качественный и долговечный материал рогожка - не подвержен деформации, не растягивается даже при интенсивном использовании.

Универсальная банкетка скамейка подойдет для гостиной, спальни, прихожей, кухни, торговых центров, магазинов, офисов, салонов красоты, конференц-залов, гостиниц и ресторанов. Может использоваться как прикроватная банкетка, мягкий стульчик для туалетного столика, посадочное место на маленькой кухне.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота425 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • МатериалМДФ, рогожка
  • Цветтемно-синий

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки810 мм
  • Высота упаковки240 мм
  • Глубина упаковки410 мм
  • Объём упаковки0.08 м3
  • Вес упаковки8.90 кг

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