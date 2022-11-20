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Банкетка Vima

Артикул: CH-050-513
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота410 мм
  • Вес8.14 кг
  • Материалметалл, дерево
  • Цветбежевый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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