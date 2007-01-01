Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина1000 мм
- Высота460 мм
- Вес10 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасасталь
- Цветбежевый, золотой
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки1020 мм
- Высота упаковки490 мм
- Глубина упаковки180 мм
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.09 м3
- Габариты упаковки для логистики1020
- Изделия стопируютсяНет