Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор
50 оценок
5 190
Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор - фото 1Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор - фото 2

Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор

Артикул: CH-005-431
50 оценок
Основные характеристики
  • Цветчерный
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вешалка напольная Нод мрамор
Фотография товара Вешалка напольная Нод мрамор от компании ChiedoCover.
Следующий Вешалка напольная Клам черная
Фотография товара Вешалка напольная Клам черная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

- Элегантная и простая напольная вешалка в классическом цвете.
- Максимально практичная и функциональная конструкция.
- Стойка вешалки выполнена из металлической трубы, диаметром 51 мм, крючки - 12 мм.
- Порошковое покрытие стойки обеспечивает стойкость к механическим воздействиям.
- Предусмотрено 6 крючков на короне для верхней одежды и 4 крючка на стойке для сумок и зонтов.
- Размеры короны: 395х395х340 мм.
- Устойчивое мраморное основание (370х370х25 мм.) позволяет вешалке "не заваливаться" под весом одежды.
- Расстояние от основания до средних крючков: 745 мм.
- Максимальная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Наилси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Прихожая лофт Наилси

43
Фотография товара Обувница Барет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Барет, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Обувница Барет

6
Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Настоящее фото товара Скамья Астралон, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамья Астралон, венге

39
Фотография товара Прихожая Лофт-27 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт-27, произведённого компанией ChiedoCover
от51 490

Прихожая Лофт-27

44
Фотография товара Прихожая Лофт Ольга 4 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая Лофт Ольга 4, произведённого компанией ChiedoCover
от19 190
Оптовая цена

Прихожая Лофт Ольга 4

50
Настоящее фото товара Скамья Астралон, произведённого компанией ChiedoCover
от7 490
Оптовая цена

Скамья Астралон

36
Фотография товара Прихожая лофт Нагпур от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Нагпур, произведённого компанией ChiedoCover
от21 790

Прихожая лофт Нагпур

35
Фотография товара Прихожая лофт Наплен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наплен, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Наплен

36
Фотография товара Прихожая лофт Наталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наталь, произведённого компанией ChiedoCover
от16 590

Прихожая лофт Наталь

50

Другие товары из раздела вешалки напольные

Настоящее фото товара Вешалка напольная Хук темный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Вешалка напольная Хук темный орех

46
  • коричневый
  • бежевый
В наличии 10 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
от10 390
Оптовая цена

Вешалка напольная Амбрелла светлый орех, мрамор

50
В наличии 10 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Слайсед коричневый муар от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Слайсед коричневый муар, произведённого компанией ChiedoCover
от4 290
Оптовая цена

Вешалка напольная Слайсед коричневый муар

39
Настоящее фото товара Вешалка напольная Клам белая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Вешалка напольная Клам белая

42
  • белый
  • черный
В наличии 50 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Альберо Р11 дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Альберо Р11 дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Вешалка напольная Альберо Р11 дерево

35
  • бежевый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка напольная Альберо Р11 венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Вешалка напольная Альберо Р11 венге

40
  • бежевый
  • черный
В наличии 10 шт.
Фотография товара Вешалка ЛЭП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка ЛЭП, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Вешалка ЛЭП

46
Фотография товара Вешалка Mokko от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Mokko, произведённого компанией ChiedoCover
от3 490

Вешалка Mokko

48
Фотография товара Вешалка для образцов от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка для образцов, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590

Вешалка для образцов

36
Фотография товара Вешалка Kilpo от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вешалка Kilpo, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190

Вешалка Kilpo

14

Товар в корзине

Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор
Вешалка напольная Хаджехог, черная, мрамор
от 5 190
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Прихожая лофт Наилси от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Наилси, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Прихожая лофт Наилси

43
Фотография товара Обувница Барет от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обувница Барет, произведённого компанией ChiedoCover
6 590
Оптовая цена

Обувница Барет

6
Фотография товара Прихожая лофт Намвон от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Прихожая лофт Намвон, произведённого компанией ChiedoCover
от20 590

Прихожая лофт Намвон

33
Настоящее фото товара Скамья Астралон, венге, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Скамья Астралон, венге

39

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности