Характеристики товара
Описание
- Элегантная и простая напольная вешалка в классическом цвете.
- Максимально практичная и функциональная конструкция.
- Стойка вешалки выполнена из металлической трубы, диаметром 51 мм, крючки - 12 мм.
- Порошковое покрытие стойки обеспечивает стойкость к механическим воздействиям.
- Предусмотрено 6 крючков на короне для верхней одежды и 4 крючка на стойке для сумок и зонтов.
- Размеры короны: 395х395х340 мм.
- Устойчивое мраморное основание (370х370х25 мм.) позволяет вешалке "не заваливаться" под весом одежды.
- Расстояние от основания до средних крючков: 745 мм.
- Максимальная статическая нагрузка на крючок - 5 кг.
- Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
- Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет