Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина920 мм
- Ширина420 мм
- Высота510 мм
- Вес7 кг
- Материалрогожка
- Максимальная нагрузка140 кг
- Цветкоричневый, белый
- Страна изготовленияРоссия
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