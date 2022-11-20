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Банкетка Исэ, орех, рогожка голубая - фото 1Банкетка Исэ, орех, рогожка голубая - фото 2Банкетка Исэ, орех, рогожка голубая - фото 3Банкетка Исэ, орех, рогожка голубая - фото 4

Банкетка Исэ, орех, рогожка голубая

11 оценок
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Банкетка Исэ, белая, рогожка коричневая
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Банкетка Исэ, белая, рогожка коричневая

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина920 мм
  • Ширина420 мм
  • Высота510 мм
  • Вес7 кг
  • Материалрогожка
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • Цветголубой, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия

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