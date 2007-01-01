Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки
11 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки - фото 1Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки - фото 2Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки - фото 3
NEW

Банкетка Болейн с ящиком велюр серый черные ножки

Артикул: CH-080-827
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота420 мм
  • Вес12.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Функциональный акцент интерьера.Банкетка Болейн сочетает в себе лаконичный дизайн и продуманную функциональность. Обивка из мягкого велюра в сером оттенке придаёт ощущение уюта. Контрастные металлические ножки чёрного цвета подчёркивают современный характер модели и визуально облегчают конструкцию. Размер банкетки (42×110×42 см) оптимален для размещения в гостиной, спальне, прихожей или детской. Внутри спрятан вместительный ящик для хранения вещей – от пледов до игрушек. Подпятники на ножках защищают пол от царапин и делают банкетку устойчивой даже при максимальной нагрузке до 150 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота420 мм
  • Вес12.8 кг
  • Материал каркасафанера
  • Допустимая нагрузка150
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияКитай
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки300 мм
  • Высота упаковки400 мм
  • Вес упаковки14.20 кг
  • Объём упаковки0.13 м3
  • Габариты упаковки для логистики1120
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

