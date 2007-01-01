Характеристики товара
Описание
Функциональный акцент интерьера.Банкетка Болейн сочетает в себе лаконичный дизайн и продуманную функциональность. Обивка из мягкого велюра в сером оттенке придаёт ощущение уюта. Контрастные металлические ножки чёрного цвета подчёркивают современный характер модели и визуально облегчают конструкцию. Размер банкетки (42×110×42 см) оптимален для размещения в гостиной, спальне, прихожей или детской. Внутри спрятан вместительный ящик для хранения вещей – от пледов до игрушек. Подпятники на ножках защищают пол от царапин и делают банкетку устойчивой даже при максимальной нагрузке до 150 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина420 мм
- Высота420 мм
- Вес12.8 кг
- Материал каркасафанера
- Допустимая нагрузка150
- Цветсерый
- Страна изготовленияКитай
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки300 мм
- Высота упаковки400 мм
- Вес упаковки14.20 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Габариты упаковки для логистики1120
- Изделия стопируютсяНет