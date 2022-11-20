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Банкетка Мерак, 77 см - фото 1Банкетка Мерак, 77 см - фото 2

Банкетка Мерак, 77 см

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Характеристики товара

Описание

Материалы:

  • фанера березовая 12мм
  • брус хвойный
  • пружина-змейка
  • пенополиуретан 25/35
  • периотек

Ножки:

  • алюминиевые 40*40
  • высотой 150 мм.

Крепления для секций в комплект не входят! Возможна установка зацепов №505 по присланной
заранее схеме расстановки


Модульная серия «Мерак» удобна и практична. Она позволяет составлять угловые

комплекты любой конфигурации. Подходит для зон ожидания, холлов.

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Основные характеристики

  • Длина770 мм
  • Высота450 мм
  • Глубина770 мм
  • Вес15 кг
  • Количество мест3

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