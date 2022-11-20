Характеристики товара
Описание
Материалы:
- фанера березовая 12мм
- брус хвойный
- пружина-змейка
- пенополиуретан 25/35
- периотек
Ножки:
- алюминиевые 40*40
- высотой 150 мм.
Крепления для секций в комплект не входят! Возможна установка зацепов №505 по присланной
заранее схеме расстановки
Модульная серия «Мерак» удобна и практична. Она позволяет составлять угловые
комплекты любой конфигурации. Подходит для зон ожидания, холлов.
Основные характеристики
- Длина770 мм
- Высота450 мм
- Глубина770 мм
- Вес15 кг
- Количество мест3