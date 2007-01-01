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Настоящее фото товара Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21
36 оценок
14 990
Товар в корзине. Перейти
Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 - фото 1Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 - фото 2Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 - фото 3
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Реальное изображение товара 1 Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 производства ChiedoCover
+17Реальное изображение товара 7 Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21 производства ChiedoCover

Банкетка Тюдор с ящиком велюр серый паддингтон 21

Артикул: CH-025-430
36 оценок
Основные характеристики
  • Длина1050 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота440 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота440 мм

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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