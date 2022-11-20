Характеристики товара
Основные характеристики
- Длина920 мм
- Ширина420 мм
- Высота510 мм
- Вес7 кг
- Материалрогожка
- Максимальная нагрузка140 кг
- Цветбелый, серый
- Страна изготовленияРоссия
Банкетка ПФ-11 черная
Банкетка Джови серо-синяя
Банкетка Джови белая
Банкетка Ретро с ящиком
Банкетка Бруклин, вельвет синий, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет серый, серебро
Банкетка Бруклин, вельвет бежевый, золото
Банкетка Бруклин, вельвет черный, золото
Банкетка Инсигния, вельвет серый, серебро
Банкетка Инсигния, вельвет синий, серебро
Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый
Стул Halmar dariusz, темный орех
Стул складной банкетный Lite, белый
Стул Кьявари Bride пластик золотой
Стул Сердце, велюр Imperia red красный, каретная стяжка
Стул Винус NEW, пластиковый, золотой
Стул прозрачный Gyza
Банкетка Инсигния, вельвет бежевый, золото
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Сапфир, вельвет синий, серебро
Банкетка лофт Фрайди
Банкетка Лофт 3