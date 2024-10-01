Характеристики товара
Описание
Функциональная банкетка Сторми с ящиком для хранения станет прекрасным дополнением любого интерьера. Этот стильный предмет мебели сочетает в себе комфорт и практичность.
Основание изготовлено из массива дерева, поэтому легко выдерживает нагрузку до 150 кг. Деревянные ножки оснащены накладками, которые защитят пол от царапин и лишнего шума при передвижении скамейки-пуфа.
В качестве обивки мягкого сиденья использован качественный и долговечный материал рогожка - не подвержен деформации, не растягивается даже при интенсивном использовании.
Универсальная банкетка скамейка подойдет для гостиной, спальни, прихожей, кухни, торговых центров, магазинов, офисов, салонов красоты, конференц-залов, гостиниц и ресторанов. Может использоваться как прикроватная банкетка, мягкий стульчик для туалетного столика, посадочное место на маленькой кухне.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Глубина400 мм
- Высота425 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- МатериалМДФ, рогожка
- Цветбежевый, белый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки810 мм
- Высота упаковки240 мм
- Глубина упаковки410 мм
- Объём упаковки0.08 м3
- Вес упаковки8.90 кг