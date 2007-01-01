Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Банкетка разборная Loft, произведённого компанией ChiedoCover
Банкетка разборная Loft
9 оценок
3 290
Банкетка разборная Loft - фото 1Банкетка разборная Loft - фото 2Банкетка разборная Loft - фото 3Банкетка разборная Loft - фото 4
NEW

Банкетка разборная Loft

Артикул: CH-081-904
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина770 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота480 мм
  • Высота до сиденья420 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Элегантная банкетка Loft — это идеальное решение для создания уюта и комфорта в любом интерьере. Её стильный дизайн сочетается с функциональностью, делая её подходящим выбором для кафе, ресторанов, гостиниц и домашних пространств. Преимущества разборной банкетки Loft Металлический каркас обеспечивает долговечность, а мягкое сиденье гарантирует комфорт для ваших гостей. Ножки изделия имеют пластиковые вставки для сохранности напольного покрытия. Банкетка легко вписывается в интерьер как в классическом, так и в современном стиле, добавляя нотку изысканности. Благодаря своей прочности и лёгкости в уходе, она станет практичным выбором для заведений с высокой проходимостью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина770 мм
  • Глубина310 мм
  • Высота480 мм
  • Высота до сиденья420 мм
  • Вес7.8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

