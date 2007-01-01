Характеристики товара
Описание
Элегантная банкетка Loft — это идеальное решение для создания уюта и комфорта в любом интерьере. Её стильный дизайн сочетается с функциональностью, делая её подходящим выбором для кафе, ресторанов, гостиниц и домашних пространств. Преимущества разборной банкетки Loft Металлический каркас обеспечивает долговечность, а мягкое сиденье гарантирует комфорт для ваших гостей. Ножки изделия имеют пластиковые вставки для сохранности напольного покрытия. Банкетка легко вписывается в интерьер как в классическом, так и в современном стиле, добавляя нотку изысканности. Благодаря своей прочности и лёгкости в уходе, она станет практичным выбором для заведений с высокой проходимостью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина310 мм
- Высота480 мм
- Высота до сиденья420 мм
- Вес7.8 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- Обивкавелюр
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет