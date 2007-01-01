Характеристики товара
Описание
Барная стойка RUBY — надежность и практичность в одном флаконе! Превратите любое пространство в уникальную зону отдыха с нашей барной стойкой RUBY. Идеально подойдет для кафе, баров, ресторанов и домашних интерьеров в стиле индустриального дизайна. Выполненная из высококачественных материалов, она гарантирует долговечность и стабильность в эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1130 мм
- Вес19 кг
- Материал столешницыЛДСП
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый, черный
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет