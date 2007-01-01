Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стол Ruby, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стол Ruby
7 оценок
9 790
Товар в корзине. Перейти
Барный стол Ruby - фото 1Барный стол Ruby - фото 2Барный стол Ruby - фото 3Барный стол Ruby - фото 4Барный стол Ruby - фото 5
NEW

Барный стол Ruby

Артикул: CH-081-901
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1130 мм
  • Вес19 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол пластиковый обеденный Roma
Фотография товара Стол пластиковый обеденный Roma от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Верона 20, морилка с патиной
Фотография товара Стол Верона 20, морилка с патиной от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Барная стойка RUBY — надежность и практичность в одном флаконе! Превратите любое пространство в уникальную зону отдыха с нашей барной стойкой RUBY. Идеально подойдет для кафе, баров, ресторанов и домашних интерьеров в стиле индустриального дизайна. Выполненная из высококачественных материалов, она гарантирует долговечность и стабильность в эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина600 мм
  • Глубина600 мм
  • Высота1130 мм
  • Вес19 кг
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсерый, черный
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Барная стойка Парсон, черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Парсон, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190

Барная стойка Парсон, черная

58
Настоящее фото товара Стол барный Taly, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Стол барный Taly

34
Фотография товара Стойка Волют 220 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Волют 220, произведённого компанией ChiedoCover
от9 190
Оптовая цена

Стойка Волют 220

40
Фотография товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге, произведённого компанией ChiedoCover
от26 190

Барный стол Хайткросс каркас черный, столешница массив сосны, цвет морилка венге

31
Настоящее фото товара Стол барный Престо, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Стол барный Престо

15
Настоящее фото товара Стол барный Алиас, 1200x400x1100, произведённого компанией ChiedoCover
от17 690
Оптовая цена

Стол барный Алиас, 1200x400x1100

13
Фотография товара Стол барный Лилия, ЛДСП от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный Лилия, ЛДСП, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690

Стол барный Лилия, ЛДСП

15
Фотография товара Стол Нари делано / черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Нари делано / черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Стол Нари делано / черный матовый

12
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Стол Tener lite, произведённого компанией ChiedoCover
от33 590
Оптовая цена

Стол Tener lite

10
Распродажа
Фотография товара Стол барный EAMES NEW 120*60*106, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол барный EAMES NEW 120*60*106, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 99021
14 990 ₽Оптовая цена

Стол барный EAMES NEW 120*60*106, белый

26
В наличии 82 шт.

Другие товары из раздела барные столы

Фотография товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
141 790
Оптовая цена

Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, коричневый

47
В наличии 6 шт.
Фотография товара Стол деревянный Дилан Лофт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол деревянный Дилан Лофт, произведённого компанией ChiedoCover
от9 590
Оптовая цена

Стол деревянный Дилан Лофт

34
В наличии 15 шт.
Фотография товара Стойка Парсон барная с полкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Парсон барная с полкой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 645
Оптовая цена

Стойка Парсон барная с полкой

78
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
Фотография товара Барная стойка Origa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Origa, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Барная стойка Origa

6
Фотография товара Барная стойка Лапуа,черная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Лапуа,черная, произведённого компанией ChiedoCover
от37 490
Оптовая цена

Барная стойка Лапуа,черная

14
Настоящее фото товара Стол Lyon, произведённого компанией ChiedoCover
от29 490
Оптовая цена

Стол Lyon

9
Фотография товара Стол Lyon прямоугольный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Lyon прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Стол Lyon прямоугольный

14
Настоящее фото товара Стол Copenhagen, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Стол Copenhagen

6
Фотография товара Стойка Люмус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стойка Люмус, произведённого компанией ChiedoCover
20 190

Стойка Люмус

11

Товар в корзине

Барный стол Ruby
Барный стол Ruby
9 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности