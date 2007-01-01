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NEW

Стол Лион барный

Артикул: CH-079-223
10 оценок
Основные характеристики
  • Высота1000 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветжелтый
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота1000 мм
  • Диаметр600 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветжелтый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

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