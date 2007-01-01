Характеристики товара
Описание
Это уникальный безворсовый хлопковый ковер с добавлением вискозы, машинной работы. Технология производства позволяет получать четко прорисованные элементы орнамента, а используемые материалы делают цвета яркими и насыщенными, что обеспечивает поразительное сходство данных ковров с лучшими образцами ручной работы французских и персидских мастеров. Безворсовые ковры – идеальное решение для людей, страдающих аллергией, кроме того, необременителен и уход за таким ковром. Качество материала и высокотехнологичное производство позволяют наслаждаться красотой ковра в течение многих лет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2850 мм
- Ширина2000 мм
- Высота2 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет