Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Бельгийский ковёр «Элегант Тепестри», произведённого компанией ChiedoCover
Бельгийский ковёр «Элегант Тепестри»
48 оценок
80 990
Товар в корзине. Перейти
Бельгийский ковёр «Элегант Тепестри» - фото 1

Бельгийский ковёр «Элегант Тепестри»

Артикул: CH-028-804
48 оценок
Основные характеристики
  • Длина2850 мм
  • Ширина2000 мм
  • Высота2 мм
  • Количество мест1
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Турецкий ковёр шерстяной «Измир»
Фотография товара Турецкий ковёр шерстяной «Измир» от компании ChiedoCover.
Следующий Турецкий ковёр синтетический Плейграунд
Фотография товара Турецкий ковёр синтетический Плейграунд от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Это уникальный безворсовый хлопковый ковер с добавлением вискозы, машинной работы. Технология производства позволяет получать четко прорисованные элементы орнамента, а используемые материалы делают цвета яркими и насыщенными, что обеспечивает поразительное сходство данных ковров с лучшими образцами ручной работы французских и персидских мастеров. Безворсовые ковры – идеальное решение для людей, страдающих аллергией, кроме того, необременителен и уход за таким ковром. Качество материала и высокотехнологичное производство позволяют наслаждаться красотой ковра в течение многих лет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2850 мм
  • Ширина2000 мм
  • Высота2 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела ковры без ворса

Фотография товара Китайский ковёр «СКАРЛЕТ» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр «СКАРЛЕТ», произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Китайский ковёр «СКАРЛЕТ»

39
Фотография товара Китайский ковёр «ШЕЛБИ» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Китайский ковёр «ШЕЛБИ», произведённого компанией ChiedoCover
от40 490
Оптовая цена

Китайский ковёр «ШЕЛБИ»

39
Фотография товара Индийский ковёр «ДЖУТЕ» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «ДЖУТЕ», произведённого компанией ChiedoCover
от82 390
Оптовая цена

Индийский ковёр «ДЖУТЕ»

33
Фотография товара Турецкий ковёр «ЛЮКСОРР» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Турецкий ковёр «ЛЮКСОРР», произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
Оптовая цена

Турецкий ковёр «ЛЮКСОРР»

47
Фотография товара Бельгийский ковёр из растительных волокон «КРИСТИАН ФИСЧБЕЙКЕР» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр из растительных волокон «КРИСТИАН ФИСЧБЕЙКЕР», произведённого компанией ChiedoCover
от148 490
Оптовая цена

Бельгийский ковёр из растительных волокон «КРИСТИАН ФИСЧБЕЙКЕР»

40
Фотография товара Индийский ковёр «ДЖУТ» НАТ-ЧАМП(Раунд) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Индийский ковёр «ДЖУТ» НАТ-ЧАМП(Раунд), произведённого компанией ChiedoCover
от121 490
Оптовая цена

Индийский ковёр «ДЖУТ» НАТ-ЧАМП(Раунд)

40
Фотография товара Бельгийский ковёр, розы «ЭЛЕГАНТ ТЭЙПЕСТРИ» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Бельгийский ковёр, розы «ЭЛЕГАНТ ТЭЙПЕСТРИ», произведённого компанией ChiedoCover
от15 390
Оптовая цена

Бельгийский ковёр, розы «ЭЛЕГАНТ ТЭЙПЕСТРИ»

43

Товар в корзине

Бельгийский ковёр «Элегант Тепестри»
Бельгийский ковёр «Элегант Тепестри»
от 80 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности