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Китайский ковёр «SCARLET»

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Характеристики товара

Описание

Безворсовый ковер SCARLET станет прекрасным украшением вашей гостиной. Особенно в летний жаркий сезон. С ними ваш интерьер останется лёгким и наполнится дополнительной свежестью благодаря тонкости полотна и абстрактному узору. Спокойные цвета подобраны так, чтобы соответствовать любому интерьеру. Базовый жемчужно-серый создаст благородный фон для мебели, золотистый оттенок внесёт тёплую ноту, а тёмно-розовый добавит интригующий контраст. Ещё одна интересная особенность – имитация рельефа. Благодаря высокому качеству печати и синтетического волокна, ковер производит впечатление изделий ручной работы с рельефной выстрижкой. Такая деталь придаст вашей комнате дополнительное разнообразие. Эти ковры отлично подчеркнут достоинства как классического, так и современного стиля и будут смотреться выигрышно в любой зоне.

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Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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