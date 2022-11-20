Характеристики товара
Описание
Безворсовый ковер SCARLET станет прекрасным украшением вашей гостиной. Особенно в летний жаркий сезон. С ними ваш интерьер останется лёгким и наполнится дополнительной свежестью благодаря тонкости полотна и абстрактному узору. Спокойные цвета подобраны так, чтобы соответствовать любому интерьеру. Базовый жемчужно-серый создаст благородный фон для мебели, золотистый оттенок внесёт тёплую ноту, а тёмно-розовый добавит интригующий контраст. Ещё одна интересная особенность – имитация рельефа. Благодаря высокому качеству печати и синтетического волокна, ковер производит впечатление изделий ручной работы с рельефной выстрижкой. Такая деталь придаст вашей комнате дополнительное разнообразие. Эти ковры отлично подчеркнут достоинства как классического, так и современного стиля и будут смотреться выигрышно в любой зоне.
Основные характеристики
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт