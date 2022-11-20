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Индийский ковёр «JUTE»

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Характеристики товара

Описание

Ковер JUTE сочетает в себе сразу три качества, которые вы ищете. И всё благодаря плетению из джута. Это на 100% натуральный природный материал, в котором нет ни грамма синтетических примесей. Так что ковры не просто экологичны для вашего дома, они ещё и безопасны для окружающей среды. Практичность тоже обеспечивается за счёт материала. Плотное, прочное волокно мало изнашивается, не истирается под ножками мебели и долго служит в первозданном виде. А ещё отталкивает грязь, так что чистить его не доставит хлопот. Наконец, дизайн отлично дополняет современный интерьер. Фактура джута эстетична на вид, обладает естественным блеском. Такой ковёр придаст комнате лёгкий дух сканди и внесёт особое тепло и уют, которыми всегда веет от ручных плетёных изделий. С ковром JUTE вы получите всё и сразу для вашего интерьера!

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Основные характеристики

  • Ширина1650 мм
  • Длина2350 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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