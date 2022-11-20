Характеристики товара
Описание
Ковер SHELBI соткан из нежнейшей на ощупь микрофибры. Этот лёгкий и мягкий как пух материал дарит очень приятные тактильные ощущения. Поэтому ковер SHELBI идеален для спальни. Вам понравится вставать на него босиком с утра и ощущать под ногами нежный ворс. Цвет ковра сделают комнату намного свежее и просторнее на вид. Ковер SHELBI подойдет любому современному стилю: скандинавскому, минималистичному, лофту, эклектике, фьюжну. Он позволит добавить вашему дому атмосферу свежести и безмятежности.
Основные характеристики
- Высота4 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт