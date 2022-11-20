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Китайский ковёр «SHELBI»

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Характеристики товара

Описание

Ковер SHELBI соткан из нежнейшей на ощупь микрофибры. Этот лёгкий и мягкий как пух материал дарит очень приятные тактильные ощущения. Поэтому ковер SHELBI идеален для спальни. Вам понравится вставать на него босиком с утра и ощущать под ногами нежный ворс. Цвет ковра сделают комнату намного свежее и просторнее на вид. Ковер SHELBI подойдет любому современному стилю: скандинавскому, минималистичному, лофту, эклектике, фьюжну. Он позволит добавить вашему дому атмосферу свежести и безмятежности.

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Основные характеристики

  • Высота4 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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