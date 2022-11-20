Характеристики товара
Описание
Хорошо, что не нужно больше выбирать между практичностью, экологичностью и стилем! Ковер JUTE сочетают в себе сразу три качества, которые вы ищете. И всё благодаря плетению из джута. Это на 100% натуральный природный материал, в котором нет ни грамма синтетических примесей. Так что ковер не просто экологичен для вашего дома, он ещё и безопасен для окружающей среды. Практичность тоже обеспечивается за счёт материала. Плотное, прочное волокно мало изнашивается, не истирается под ножками мебели и долго служит в первозданном виде. А ещё отталкивает грязь, так что чистить его не доставит хлопот. Наконец, дизайн отлично дополняет современный интерьер. Фактура джута эстетична на вид, обладает естественным блеском. Такой ковёр придаст комнате лёгкий дух сканди и внесёт особое тепло и уют, которыми всегда веет от ручных плетёных изделий. С ковром JUTE вы получите всё и сразу для вашего интерьера!
Основные характеристики
- Ширина2450 мм
- Длина2450 мм
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт