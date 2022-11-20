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Турецкий ковёр «LUXORR»

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Характеристики товара

Описание

Насыщенные цвета ковра LUXORR вдохнут новую жизнь в ваш интерьер. LUXORR – настоящий взрыв красок в абстрактных, цветочных и геометрических рисунках. Этот ковер – находка для дизайнерского интерьера. Он мгновенно создаст смелый акцент, внесет в обстановку ощущение лёгкости и элемент игры. А для детской он просто незаменим, ведь у любого ребёнка красочные узоры ковра LUXORR вызовут восторг. Ковер соткан из синтетического HI-SET волокна. Это безопасный гипоаллергенный материал, который можно использовать в любом помещении. Он отличается прочностью и мягкостью. А ещё – отличным соотношением цена/качество. Ковер LUXORR подойдет современному интерьеру. Выбирайте его, если хотите внести в ваш дом яркость и позитивные эмоции.

500000 узлов/м2

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Основные характеристики

  • Высота6 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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