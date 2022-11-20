Характеристики товара
Описание
Насыщенные цвета ковра LUXORR вдохнут новую жизнь в ваш интерьер. LUXORR – настоящий взрыв красок в абстрактных, цветочных и геометрических рисунках. Этот ковер – находка для дизайнерского интерьера. Он мгновенно создаст смелый акцент, внесет в обстановку ощущение лёгкости и элемент игры. А для детской он просто незаменим, ведь у любого ребёнка красочные узоры ковра LUXORR вызовут восторг. Ковер соткан из синтетического HI-SET волокна. Это безопасный гипоаллергенный материал, который можно использовать в любом помещении. Он отличается прочностью и мягкостью. А ещё – отличным соотношением цена/качество. Ковер LUXORR подойдет современному интерьеру. Выбирайте его, если хотите внести в ваш дом яркость и позитивные эмоции.
500000 узлов/м2
Основные характеристики
- Высота6 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт