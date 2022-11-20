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Бельгийский ковёр, розы «ELEGANT TAPESTRY» - фото 1Бельгийский ковёр, розы «ELEGANT TAPESTRY» - фото 2Бельгийский ковёр, розы «ELEGANT TAPESTRY» - фото 3

Бельгийский ковёр, розы «ELEGANT TAPESTRY»

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Характеристики товара

Описание

Это уникальная коллекция безворсовых хлопковых ковров (гобеленов) с добавлением вискозы, машинной работы. Технология производства позволяет получать четко прорисованные элементы орнамента, а используемые материалы делают цвета яркими и насыщенными, что обеспечивает поразительное сходство данных ковров с лучшими образцами ручной работы французских и персидских мастеров. В коллекцию также входят декоративные подушки. Безворсовые ковры – идеальное решение для людей, страдающих аллергией, кроме того, необременителен и уход за таким ковром. Качество материала и высокотехнологичное производство позволяют наслаждаться красотой гобеленов из коллекции Elegant Tapestry в течение многих лет, они сохранят стойкость цвета и целостность волокон.

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Основные характеристики

  • Высота2 мм
  • Ширина1550 мм
  • Длина2200 мм

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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