Характеристики товара
Описание
Это уникальная коллекция безворсовых хлопковых ковров (гобеленов) с добавлением вискозы, машинной работы. Технология производства позволяет получать четко прорисованные элементы орнамента, а используемые материалы делают цвета яркими и насыщенными, что обеспечивает поразительное сходство данных ковров с лучшими образцами ручной работы французских и персидских мастеров. В коллекцию также входят декоративные подушки. Безворсовые ковры – идеальное решение для людей, страдающих аллергией, кроме того, необременителен и уход за таким ковром. Качество материала и высокотехнологичное производство позволяют наслаждаться красотой гобеленов из коллекции Elegant Tapestry в течение многих лет, они сохранят стойкость цвета и целостность волокон.
Основные характеристики
- Высота2 мм
- Ширина1550 мм
- Длина2200 мм
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт