Характеристики товара
Описание
Кристиан Фишбахер – человек, который уже в шестом поколении управляет брендом текстиля из Швейцарии. 200 лет этот бренд делает ткани класса «люкс» – и потрясающие ковры.
Что в них особенного?
1. Полностью экологичные материалы. Хлопок, растительные волокна и полиэстер, который на 100% перерабатывается без вреда природе и людям.
2. Уникальные технологии. Для ткачества используют самые современные станки, а рисунки на ковры наносят трансферной печатью – это «переводная» печать, которая делает изображения яркими, чёткими и очень стойкими.
3. Авторские дизайны. Кристиан Фишбахер черпает вдохновение по всему миру. Звёздное небо над пустыней, русло полноводной реки, мексиканская фиеста, португальские традиционные изразцы – все эти образы живут в его коврах.
Теперь изделия CHRISTIAN FISCHBACKER появились в России. И они могут сделать интерьер особенным. Уют, тепло, безопасность и свежее, красочное настроение – вот что они принесут с собой в ваш дом. А ещё практичность, ведь у ковров нет ворса, они легко чистятся и подходят в любую комнату. Выбирайте из ярких дизайнов тот, что подходит именно вам – и наполняйте дом сказочной атмосферой!
Основные характеристики
- Ширина1700 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт