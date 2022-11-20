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Бельгийский ковёр из растительных волокон «CHRISTIAN FISCHBACKER»

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Характеристики товара

Описание

Кристиан Фишбахер – человек, который уже в шестом поколении управляет брендом текстиля из Швейцарии. 200 лет этот бренд делает ткани класса «люкс» – и потрясающие ковры.

Что в них особенного?

1. Полностью экологичные материалы. Хлопок, растительные волокна и полиэстер, который на 100% перерабатывается без вреда природе и людям.

2. Уникальные технологии. Для ткачества используют самые современные станки, а рисунки на ковры наносят трансферной печатью – это «переводная» печать, которая делает изображения яркими, чёткими и очень стойкими.

3. Авторские дизайны. Кристиан Фишбахер черпает вдохновение по всему миру. Звёздное небо над пустыней, русло полноводной реки, мексиканская фиеста, португальские традиционные изразцы – все эти образы живут в его коврах.

Теперь изделия CHRISTIAN FISCHBACKER появились в России. И они могут сделать интерьер особенным. Уют, тепло, безопасность и свежее, красочное настроение – вот что они принесут с собой в ваш дом. А ещё практичность, ведь у ковров нет ворса, они легко чистятся и подходят в любую комнату. Выбирайте из ярких дизайнов тот, что подходит именно вам – и наполняйте дом сказочной атмосферой!

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Основные характеристики

  • Ширина1700 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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