Характеристики товара
Описание
Современный ковер SELECTED соткан из акрила и эвкалиптового шёлка. Этот материал нового поколения делает их лёгкими, удивительно прочными и потрясающе красивыми на вид. Внешне и на ощупь эвкалиптовый шёлк неотличим от натурального. Он обладает таким же искрящимся блеском и гладкостью. При этом он более износостойкий, а ещё – гипоаллергенный. Ворс из эвкалиптового шёлка прекрасно дышит, создавая комфортный микроклимат в комнате. Акрил же в составе отвечает за яркость цветов и ещё большую практичность. Ковер SELECTED подойдет интерьеру в скандинавском, минималистичном стиле. А также неоклассике и ар-деко, ведь в ковре SELECTED лаконичность дизайна сочетается с роскошью. Такой ковёр добавит вашему интерьеру изящества, став привлекательным акцентом.
Основные характеристики
- Высота5 мм
- Ширина1600 мм
- Длина2300 мм
- Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
- Количество мест1
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт