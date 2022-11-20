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Турецкий ковёр из эвкалиптового шелка «SELECTED»

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Характеристики товара

Описание

Современный ковер SELECTED соткан из акрила и эвкалиптового шёлка. Этот материал нового поколения делает их лёгкими, удивительно прочными и потрясающе красивыми на вид. Внешне и на ощупь эвкалиптовый шёлк неотличим от натурального. Он обладает таким же искрящимся блеском и гладкостью. При этом он более износостойкий, а ещё – гипоаллергенный. Ворс из эвкалиптового шёлка прекрасно дышит, создавая комфортный микроклимат в комнате. Акрил же в составе отвечает за яркость цветов и ещё большую практичность. Ковер SELECTED подойдет интерьеру в скандинавском, минималистичном стиле. А также неоклассике и ар-деко, ведь в ковре SELECTED лаконичность дизайна сочетается с роскошью. Такой ковёр добавит вашему интерьеру изящества, став привлекательным акцентом.

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Основные характеристики

  • Высота5 мм
  • Ширина1600 мм
  • Длина2300 мм
  • Плотность2000000 узлов/м2 г/м²
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияТурция

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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