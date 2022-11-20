Товар в корзине. Перейти
Китайский ковёр синтетический «Гуйлинь» - фото 1Китайский ковёр синтетический «Гуйлинь» - фото 2Китайский ковёр синтетический «Гуйлинь» - фото 3Китайский ковёр синтетический «Гуйлинь» - фото 4Китайский ковёр синтетический «Гуйлинь» - фото 5Китайский ковёр синтетический «Гуйлинь» - фото 6

Китайский ковёр синтетический «Гуйлинь»

оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диван угловой Аккордеон
Диван угловой Аккордеон
Следующий Китайский ковёр синтетический «Лхаса»
Диван угловой Аккордеон

Характеристики товара

Описание

Хотите добавить цвета и эпатажа в интерьер? Тогда ковер «Гуйлинь» создан специально для вас! Яркие и экстравагантный ковер идеально впишется в современный стиль комнаты. Авторский дизайн удивит и порадует глаз. Такой ковер непременно станет главным визуальным акцентом в помещении. Ручная набивка гарантирует высокое качество ковров, а современные материалы, из которых они изготовлены, обеспечат долговечность. За такими коврами легко ухаживать, при этом они не теряют блеск даже после длительной эксплуатации. Постелите ковёр «Гуйлинь» в гостиную и поразите гостей своим отменным изысканным вкусом!

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота8 мм
  • Ширина2000 мм
  • Длина2400 мм
  • Количество мест1
  • Цветголубой
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Диван кровать Кёльн, произведённого компанией ChiedoCover
24 590
Оптовая цена
15

Диван кровать Кёльн

Настоящее фото товара Гастроемкость, металл, 0.9 л, произведённого компанией ChiedoCover
390
Оптовая цена
7

Гастроемкость, металл, 0.9 л

Диван ALLIANCEНастоящее фото товара Диван ALLIANCE, произведённого компанией ChiedoCover
64 090
Оптовая цена
12

Диван ALLIANCE

Кресло College CLG-617 LXH-A BeigeНастоящее фото товара Кресло College CLG-617 LXH-A Beige, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена
15

Кресло College CLG-617 LXH-A Beige

Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянныйНастоящее фото товара Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена
5

Стул Кьявари пластиковый NEW, серебрянный

Стол обеденный Амали, черный мраморНастоящее фото товара Стол обеденный Амали, черный мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
65 390
Оптовая цена

Стол обеденный Амали, черный мрамор

Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 29011
6 990 ₽Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от196 690
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден