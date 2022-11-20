Характеристики товара
Описание
Хотите добавить цвета и эпатажа в интерьер? Тогда ковер «Гуйлинь» создан специально для вас! Яркие и экстравагантный ковер идеально впишется в современный стиль комнаты. Авторский дизайн удивит и порадует глаз. Такой ковер непременно станет главным визуальным акцентом в помещении. Ручная набивка гарантирует высокое качество ковров, а современные материалы, из которых они изготовлены, обеспечат долговечность. За такими коврами легко ухаживать, при этом они не теряют блеск даже после длительной эксплуатации. Постелите ковёр «Гуйлинь» в гостиную и поразите гостей своим отменным изысканным вкусом!
Основные характеристики
- Высота8 мм
- Ширина2000 мм
- Длина2400 мм
- Количество мест1
- Цветголубой
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт