Характеристики товара
Описание
Машинная работа
Основные характеристики
- Ширина1200 мм
- Длина1700 мм
- Количество мест1
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
Машинная работа
Стул Tolix Wood полубарный серебристый
Диван Тик-так
Диван Venecia
Стол ЛИРА/180, 1200x900
Кресло ALEX, пудровый
Стул Masters, бирюзовый
Кресло Marthan графитовое/ подлокотники светлые
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден