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Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS» - фото 1Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS» - фото 2Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS» - фото 3Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS» - фото 4

Бельгийский ковёр синтетический «COTTAGE KIDS»

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Характеристики товара

Описание

Машинная работа

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Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Длина1700 мм
  • Количество мест1

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
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